Баскетболисты "Импульса-БГУИР" впервые взяли бронзу чемпионата Беларуси

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты столичного клуба "Импульс-БГУИР" впервые стали обладателями бронзовых медалей чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Минске в четвертом поединке серии за 3-е место хозяева одержали третью победу - 75:56. В двух матчах в Гродно соперники обменялись победами: сначала "Импульс-БГУИР" выиграл в овертайме со счетом 74:72, а затем хозяева взяли убедительный реванш - 102:70. Вчера в первом домашнем поединке минчане победили со счетом 98:61.

В серии за золото действующие чемпионы баскетболисты "Цмокi-Мiнск" сегодня вышли вперед, обыграв в гостях могилевский "Борисфен" со счетом 86:74. Завтра соперники вновь встретятся в Могилеве. Если минчане победят, то они станут 13-кратными чемпионами страны, а если могилевчане сравняют счет в серии, то решающий матч за чемпионский титул состоится 26 мая на площадке столичных "драконов". В первой игре финальной серии в Минске "Борисфен" неожиданно одержал викторию над главным фаворитом со счетом 85:68, а затем подопечные Ростислава Вергуна взяли убедительный реванш с результатом 90:74.

Минские "Цмокi" 12 раз становились чемпионами Беларуси, восемь титулов у "Гродно-93", столичный "Виталюр" четыре раза брал золото, минский РТИ трижды поднимался на высшую ступень пьедестала почета, один раз первенствовали баскетболисты РГУОР.-0-