Баскетболисты "Милуоки Бакс" стали чемпионами НБА спустя полвека

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Милуоки Бакс" стали победителями 75-го чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минувшей ночью в шестом поединке финальной серии "Милуоки Бакс" обыграли на своей арене "Финикс Санз" со счетом 105:98. Таким образом серия завершилась с результатом 4-2. В последней игре главный снайпер победителей греческий форвард Яннис Адетокунбо набрал 50 очков и был признан самым ценным игроком финальной серии за чемпионский титул. На старте решающей серии "Финикс Санз" выиграл два матча подряд, а затем соперник сумели победить в четырех матчах кряду. "Милуоки Бакс" в третий раз играл в финале и во второй раз стал лучшим в НБА. Первый трофей был завоеван в 1971 году, когда в составе команды играли легендарные баскетболисты Карим Абдул-Джабар и Оскар Робертсон.

Регулярный сезон нынешнего чемпионата сильнейшей лиги планеты начался 22 декабря 2020 года, а финишировал 16 мая 2021-го. Из-за пандемии COVID-19 он прошел в усеченном формате - вместо обычных 82 матчей команды провели по 72 игры. Плей-офф стартовал 18 мая и завершился 21 июля.

Самыми титулованными клубами являются "Бостон Селтикс" и "Лос-Анджелес Лейкерс", которые по 17 раз становились чемпионами НБА.-0-