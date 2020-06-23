Баскетболисты мужской сборной Беларуси начали подготовку к квалификации ЧМ-2023

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты мужской сборной Беларуси начали подготовку к осенним поединкам отборочного турнира чемпионата мира 2023 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Под началом наставника национальной команды Ростислава Вергуна и его ассистента Андрея Кривоноса в Минске тренируются 19 баскетболистов: Андрей Стабровский, Владислав Близнюк, Андрей Рогозенко, Алексей Тростинецкий, Виталий Лютыч, Александр Пустогвар, Максим Салаш, Евгений Белянков, Максим Лютыч, Роман Рубинштейн, Бенджамин-Павел Дуду, Александр Семенюк, Артем Мальков, Денис Викентьев, Владислав Микульский, Вадим Стубеда, Иван Аладко, Кирилл Ситник, Илья Шарипов.

Ростислав Вергун отметил, что нынешний сбор очень полезен для кандидатов в главную команду страны. Пока во всех баскетбольных турнирах пауза, у тренеров есть отличная возможность посмотреть, в какой форме находятся игроки, у которых долго не было практики. По его словам, первый цикл учебно-тренировочного сбора посвящен втягивающим нагрузкам, которые позволят баскетболистам постепенно войти в полноценный тренировочный ритм. Главный тренер также сказал, что в тренировочный лагерь приглашены практически все лучшие игроки, не считая опытных Артема Параховского и Владимира Веремеенко, которые работают по индивидуальному плану, чтобы восстановиться после сезона.

Председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков отметил, что игроки и тренеры рады вновь собраться вместе после вызванной коронавирусом паузы, все уже заждались большого баскетбола. Хотя до предстоящих матчей квалификации ЧМ-2023 еще далеко, уже сейчас необходимо напряженно поработать, заложить надежный фундамент и потом показать достойную игру. По мнению руководителя БФБ, конкуренция в баскетболе постоянно растет и чтобы добиться хороших результатов нужно приложить титанические усилия. Максим Рыженков подчеркнул, что в Беларуси созданы все необходимые условия для подготовки и участия в соревнованиях, поэтому ведущие атлеты должны быть ориентиром для юных спортсменов не только на площадке, но и в жизни.

Сбор мужской национальной команды продлится до 12 июля. Ближайшие отборочные поединки сборная Беларуси проведет в конце осени на своей площадке - 26 ноября против команды Албании и 29 ноября с баскетболистами Кипра. На старте соревнований в предварительной группе А белорусы одержали две победы, разгромив в гостях киприотов (97:41) и победив у себя дома португальцев (72:56). Турнирное положение после двух игровых дней: Беларусь - 4 очка, Португалия - 3, Албания - 3, Кипр - 2. В следующий этап отборочного турнира выйдут по две лучшие сборные из двух групп. Финальный этап мирового первенства 2023 года, в котором сыграют 32 команды, впервые пройдет сразу в трех странах: Индонезии, Филиппинах и Японии.-0-

ФОТОФАКТ: Сбор мужской национальной сборной по баскетболу стартовал в Минске Сбор мужской национальной команды пройдет с 22 июня по 12 июля. Напомним, согласно расписанию преквалификации ЧМ-2023, ближайшие матчи в рамках данного отбора наша команда проведет 26 и 29 ноября 2020 года против сборных Албании и Кипра соответственно.