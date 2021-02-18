Баскетболисты сборной Беларуси сыграют с португальцами в квалификации чемпионата мира

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной Беларуси сегодня проведут предпоследний матч первого квалификационного раунда чемпионата мира 2023 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Никосии белорусы встретятся с командой Португалии, а 20 февраля завершат турнир в группе А матчем со сборной Албании, которая сегодня сыграет с киприотами. Результаты этих поединков для сборной Беларуси не имеют принципиального значения - она уже обеспечила себе выход в следующий этап отборочного турнира ЧМ-2023. Ранее подопечные Ростислава Вергуна одержали четыре виктории в четырех проведенных поединках: над командами Кипра - 97:41 и 88:53, Португалии - 72:56 и Албании - 90:50. Турнирное положение в квартете А после четырех игровых дней: Беларусь - 8 очков, Португалия - 7, Албания - 5, Кипр - 4.

В кипрской столице в составе белоруской дружины сыграют: Владимир Веремеенко, Алексей Тростинецкий, Вадим Стубеда, Андрей Стабровский, Андрей Рогозенко, Владислав Близнюк, Александр Пустогвар, Денис Викентьев, Евгений Белянков, Бенджамин-Павел Дуду, Даниил Борисевич (все - "Цмокі-Мінск"), Артем Мальков, Владислав Микульский (оба - "Борисфен", Могилев), Максим Салаш ("Сан-Пабло Бургос", Испания).

Заключительные игры в группе В пройдут 18-20 февраля в косовской Приштине. Положение команд в этой группе сейчас таково: Исландия - 7, Словакия - 6, Косово - 6, Люксембург - 5. В следующий этап квалификации мирового первенства выходят по две лучшие команды из двух групп.-0-