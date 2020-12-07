Баскетболисты сборной Беларуси завершат квалификацию ЧМ на Кипре

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация баскетбола (ФИБА) определила места проведения заключительных матчей первого квалификационного этапа чемпионата мира 2023 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сборная Беларуси, выступающая в группе А, два заключительных поединка проведет на Кипре. В Никосии 18 февраля 2021 года в матче пятого тура белорусы сыграют с португальцами, а 20 февраля завершат турнир встречей с киприотами. Для белорусских баскетболистов эти встречи не имеют принципиального значения - они уже обеспечили себе выход во второй квалификационный раунд мирового первенства. Подопечные Ростислава Вергуна уже одержали четыре виктории в четырех проведенных поединках: над командами Кипра - 97:41 и 88:53, Португалии - 72:56 и Албании - 90:50. Турнирное положение в квартете А после четырех игровых дней: Беларусь - 8 очков, Португалия - 7, Албания - 5, Кипр - 4.

Заключительные игры в квартете В пройдут 18-20 февраля в косовской Приштине. Положение команд в этой группе сейчас таково: Исландия - 7, Словакия - 6, Косово - 6, Люксембург - 5.

В следующий этап квалификации мирового первенства выйдут две лучшие команды.-0-