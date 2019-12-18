Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" победили "Клуж" в матче Кубка ФИБА-Европа

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" добились первой победы на втором групповом этапе Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня минские "драконы" на арене столичного "Фалькон клуба" в матче 2-го тура группы J принимали румынский "Клуж" и победили с разницей в два очка - 78:76 (25:21, 23:17, 17:25, 13:13).

Первую половину хозяева выиграли с перевесом в 10 очков, затем гости несколько раз сравнивали счет, но в концовке удача была на стороне минчан.

Самым результативным в составе победителей стал Доминес Барнетт, в активе которого 15 баллов.

В стартовом поединке чемпионы Беларуси уступили на выезде израильскому "Ирони" со счетом 75:84. Свой следующий поединок "Цмокi" проведут 8 января на выезде с баскетболистами еще одного румынского клуба "Орадя", который на старте уступил в гостях "Клужу" (76:81), а сегодня принимает у себя дома "Ирони".

В субботу, 21 декабря, баскетболисты "Цмокi-Мiнск" в очередном матче Единой лиги ВТБ сыграют в Перми с местным клубом "Парма". До этого в девяти играх "банковского" турнира подопечные Ростислава Вергуна одержали лишь одну викторию и занимают 13-е, последнее место. Баскетболисты "Пармы" находятся на 12-й позиции, победив в трех из 11 проведенных встреч. Лидируют в Единой лиге ВТБ подмосковные "Химки", у которых 11 побед в 11 матчах, вторым идет действующий победитель этого турнира московский ЦСКА, выигравший 8 из 11 матчей, по шесть викторий у казанского УНИКСа и краснодарского клуба "Локомотив-Кубань".-0-

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