Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" победили на старте чемпионата Беларуси

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В стартовых матчах 29-го чемпионата Беларуси по баскетболу победили действующие обладатели золота "Цмокi-Мiнск", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом туре мужского первенства баскетболисты "Цмокi-Мiнск" разгромили на своей площадке воспитанников столичного РГУОРа с разницей в 70 очков - 106:36. Бронзовый призер прошлого чемпионата "Гродно-93" переиграл в Минске с РЦОП-СДЮШОР с результатом 100:38. Вторая команда с берегов Немана "Гродно-ГрГУ" у себя дома взяла верх над молодежной дружиной столичных "драконов" - 83:76. Столичный "Импульс-БГУИР" на своей площадке был сильнее "Гомельских Рысей" - 90:55. Витебский "Рубон" уверенно обыграл в гостях сборную Брестской области со счетом 112:62. Обладатель серебряных медалей могилевский "Борисфен" в стартовый день соревнований не играл, а свой первый поединок этого сезона проведет 3 октября на своей арене против баскетболистов РГУОРа.

На первом этапе чемпионата, который должен завершиться 13 февраля 2021 года, 11 команд проведут двухкруговой турнир. Затем они будут разделены на две группы: в первой сыграют клубы, занявшие места с первого по шестое, во второй - с седьмого по одиннадцатое. На второй стадии в каждой группе пройдут четырехкруговые турниры. По итогам второго этапа, который планируется завершить 10 апреля, определятся восемь участников четвертьфинальной стадии - первая шестерка и две лучшие команды из группы В. Серии за награды стартуют 15 мая, а финишируют не позже 26 мая.

В стартовом туре женских состязаний чемпионки страны баскетболистки "Цмокi-Мiнск" разгромили на выезде "Гомельские Рыси" - 100:44. Гродненская "Виктория" победила на своей площадке брестский клуб "ЦОР-Виктория" со счетом 84:73. Главный конкурент обладателей золотых медалей - бронзовый призер прошлого первенства "Горизонт", представляющий Минскую область, первый матч проведет 4 октября против своего резервного состава "Горизонта-2". В этот же день обладательницы серебра баскетболистки гродненской "Олимпии" примут на своей площадке брестскую дружину.

Сначала команды проведут трехкруговой турнир, затем разделятся на два квартета, после чего продолжат борьбу за награды в матчах по системе плей-офф. Чемпион определится не позже 22 апреля.-0-