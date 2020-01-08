Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" победили "Орадю" в Кубке ФИБА-Европа

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" одержали вторую победу на втором групповом этапе розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гостевом поединке 3-го тура минчане уверенно перегиграли румынский клуб "Орадя" - 89:73 (21:17, 25:17, 18:22, 25:17). Самым результативным в составе победителей стал Роберт Лоури, в активе которого 21 очко. В первом туре соревнований в группе J минчане поиграли на выезде израильскому "Ирони" (75:84), а затем одолели у себя дома румынский "Клуж" (78:76). Свой следующий матч в этом турнире чемпионы Беларуси проведут 22 января в Минске против "Ирони", который в 3-м туре у себя дома проиграл "Клужу" с результатом 81:84. Турнирное положение после трех игровых дней:"Цмокi-Miнск" - 5 очков, "Клуж" - 5, "Ирони" - 4, "Орадя" - 4.

В воскресенье, 12 января подопечные Ростислава Вергуна в матче Единой лиги ВТБ примут на своей арене саратовский "Автодор". В 12 проведенных играх "банковского" турнира минские "драконы" одержали две виктории и занимают последнее, 13-е место в турнирной таблице. Баскетболисты "Автодора" находятся на 11-м месте, победив в четырех из 11 проведенных встреч. Лидируют подмосковные "Химки", у которых 12 викторий в 13 матчах, на второй позиции московский ЦСКА - 10 побед в 14 играх, третьим идет краснодарский клуб "Локомотив-Кубань", выигравший 8 из 12 проведенных поединков.-0-