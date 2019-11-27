Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" пробились во 2-й групповой этап Кубка ФИБА-Европа

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" вышли во вторую стадию розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в заключительном поединке первого группового этапа "драконы" на арене минского "Фалькон клуба" уступили в овертайме гостям из украинского "Киева" со счетом 84:92 (14:11, 21:17, 18:23, 24:26, 7:15). В первом круге состязаний в группе F подопечные Ростислава Вергуна обыграли киевлян на их площадке со счетом 99:74. Кроме того, "драконы" обменялись победами с украинским "Днепром" (108:101 и 75:90) и болгарским клубом "Левски-Лукойл" из Софии (81:68 и 64:75).

В другом сегодняшнем матче "Левски-Лукойл" победил на выезде "Днепр" - 83:61.

Итоговое положение в квартете F после пяти игровых дней: "Киев" - 10 очков, "Цмокi-Мiнск" - 9, "Левски-Лукойл" - 9, "Днепр" - 8. Минчане и киевляне вышли во второй групповой этап.

В следующую стадию континентального турнира выйдут по две лучшие команды из восьми предварительных квартетов.

Женская команда "Цмокi-Мiнск" в 5-м туре группового раунда Еврокубка сегодня в Красноярске вырвала победу у лидера квартета D местного "Енисея" с перевесом в 2 очка - 70:68. В Минске чемпионки Беларуси уступили "Енисею" точно с таким же результатом - 68:70.

В этом турнире чемпионки Беларуси победили на своей арене словацкий "Ружомберок" с результатом 64:53, а также дважды проиграли турецкому "Хатаю" - 71:79 (в гостях) и 66:67 (дома).

Завтра "Хатай" примет у себя дома "Ружомберок". Положение команд сейчас таково: "Енисей" - 9 очков (5 матчей), "Хатай" - 7 (4), "Цмокi-Мiнск" - 7 (5), "Ружомберок" - 4 (4). В следующую стадию выйдут две лучшие команды.-0-