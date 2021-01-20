Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли АЕКу в матче Лиги чемпионов

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" не сумели пробиться во второй групповой этап розыгрыша Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня подопечные Ростислава Вергуна на площадке минского "Фалькон клуба" принимали в последнем туре соревнований группы С греческий АЕК из Афин и уступили со счетом 90:95 (16:20, 17:20, 22:27, 35:28). Самым результативным в составе хозяев стал Дерек Кук, набравший 19 очков. В первом круге группового этапа минчане проиграли АЕКу в греческой столице с результатом 69:95. Кроме того, "драконы" обменялись победами с французским "Шоле" - 82:75 (дома) и 71:79 (в гостях) и израильским "Хапоэлем" из Холона - 79:69 (в гостях) и 71:75 (дома).

В другом сегодняшнем поединке 6-го тура баскетболисты "Шоле" проиграли на своей арене "Хапоэлю" - 71:89.

Итоговое положение команд в квартете С: "Хапоэль" - 10 очков, АЕК - 10, "Шоле" - 8, "Цмокi-Мiнск" - 8.

Во второй групповой этап чемпионской Лиги выходят две лучшие команды. Путевки туда, кроме АЕКа и "Хапоэля", уже завоевали испанские клубы "Сарагоса", "Тенерифе" и "Бургос", за который выступает белорусский форвард Максим Салаш, чешский "Нимбурк", французский "Страсбург", итальянские "Бриндизи" и "Сассари", российский "Нижний Новгород", немецкий "Бамберг", турецкие "Анкара" и "Бурса". Остальные участники определятся на следующей неделе после заключительных встреч в группах E, F и G.

Жеребьевка второго раунда состоится 2 февраля, а сами матчи в группах пройдут в марте. По два лучших клуба из четырех квартетов попадут в решающий этап Лиги чемпионов - "Финал восьми", который планируется провести в начале мая. Победителем прошлого розыгрыша стал "Бургос", обыгравший в финале АЕК со счетом 85:74.-0-