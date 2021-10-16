Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли "Автодору" в Единой лиге ВТБ

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели четвертое поражение подряд в новом сезоне Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя в Саратове с "Автодором", минчане лишь один раз в самом начале сумели выйти вперед - 5:4, а затем хозяева полностью доминировали и одержали победу с перевесом в 16 очков - 95:79 (28:11, 21:21, 21:19, 25:28). Самым результативным в составе гостей стал Роберт Апшоу, набравший 18 очков. До этого подопечные Ростислава Вергуна проиграли в Минске действующему победителю "банковского" турнира московскому ЦСКА - 44:92, потом в Краснодаре потерпели поражение от местного клуба "Локомотив-Кубань" со счетом 87:92, а затем снова дома уступили пермской "Парме" - 75:78.

Также сегодня баскетболисты казахстанской "Астаны" победили в Нур-Султане польскую "Зелену Гуру" с результатом 84:70. Позже "Нижний Новгород" сыграет на своей площадке с эстонским "Калевом" из Таллинна.

Турнирную таблицу возглавляет ЦСКА, одержавший виктории во всех трех проведенных встречах, по две победы в активе "Автодора", "Локомотива-Кубани" и казанского УНИКСа. Без побед пока представители Беларуси, Польши и Эстонии.

Свой следующий матч в Единой лиге ВТБ минские "драконы" проведут 31 октября на выезде против "Зеленой Гуры". До этого чемпионам Беларуси предстоит сыграть два выездных поединка группового этапа Кубка ФИБА - 20 октября с немецким клубом "Кральсхайм" и 27 октября с датским "Баккен Беарз" из Орхуса. В первом туре соревнований группы G "Цмокi" с трудом одолели на своей арене греческий "Перистери" со счетом 87:85 (в овертайме).-0-