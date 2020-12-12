Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли "Парме" в Единой лиге ВТБ

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" неудачно провели очередной матч Единой лиги ВТБ, потерпев седьмое поражение подряд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На площадке минского "Фалькон Клуба" подопечные Ростислава Вергуна проиграли пермской "Парме" со результатом 65:78. Лишь в самом дебюте хозяева вышли вперед, а затем гости полностью доминировали, не позволив минчанам ни разу повести в счете. Самым результативным в составе чемпионов Беларуси оказался Роберт Лоури, в активе которого 14 очков.

В нынешнем сезоне минские "драконы" победили в Красноярске местный "Енисей" - 86:81, затем потерпели два поражения в гостях - в Санкт-Петербурге от "Зенита" со счетом 73:104 и польского клуба "Зелена Гура" - 75:89, потом проиграли в двух домашних матчах саратовскому "Автодору" (69:86) и московскому ЦСКА (60:87), а в предыдущем туре уступили в Таллинне эстонскому "Калеву" - 82:88.

Турнирную таблицу Единой лиги ВТБ возглавляют баскетболисты "Зенита", у которых семь побед в семи проведенных матчах, столько же у баскетболистов ЦСКА, которые сыграли на два поединка больше. Краснодарский клуб "Локомотив-Кубань" выиграл шесть из девяти встреч.-0-

Фото Андрея Покумейко