Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли УНИКСу в Единой лиге ВТБ

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели 13-е поражение в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя в Казани против одного из фаворитов "банковского" турнира местного УНИКСа, минчане уступили во всех компонентах игры. На протяжении всей встречи хозяева диктовали свои условия и ни разу не позволили гостям выйти вперед. В итоге УНИКС победил с разницей в 14 очков - 85:71 (27:15, 18:17, 22:20, 18:19). В составе "драконов" самым результативным стал Бранко Миркович, набравший 20 очков.

В 17 проведенных встречах подопечные Ростислава Вергуна одержали 4 виктории и по-прежнему находятся на последнем, 13-м месте турнирной таблицы Единой лиги ВТБ. Лидируют подмосковные "Химки", у которых 15 викторий в 16 матчах, московский ЦСКА и краснодарский клуб "Локомотив-Кубань" имеют по 12 побед.

Свой следующий поединок баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проведут 29 февраля в Саратове против местного "Автодора".-0-