Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" сыграют с "Автодором" в Единой лиге ВТБ

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проведут сегодня свой 15-й матч в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Ростислава Вергуна сыграют в Саратове против местного "Автодора" (начало в 13.00, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). В первом круге эти соперники встречались в Минске, и тогда саратовский клуб выиграл с результатом 86:68.

В 14 предыдущих встречах минчане одержали лишь две виктории и занимают сейчас последнее, 13-е место в турнирной таблице. В активе "Автодора" 7 побед в 16 проведенных играх. Впереди "Зенит" из Санкт-Петербурга и УНИКС, набравшие по 32 очка, на 4 балла меньше у польского клуба "Зелена Гура" и краснодарского "Локомотива-Кубани".

Также сегодня подмосковные "Химки" примут на своей арене "Зелену Гуру".

Два матча состоялись накануне. В Казани одни из главных фаворитов "банковского" турнира баскетболисты местного УНИКСа разгромили гостей из "Нижнего Новгорода" с результатом 87:56 (24:3, 18:21, 24:12, 21:20).

В другом субботнем поединке "Локомотив-Кубань" в Краснодаре одолел красноярский "Енисей" со счетом 100:98 (24:29, 30:14, 20:19, 26:36). По ходу этой игры хозяева выигрывали с перевесом в 23 очка, а в концовке гости едва не догнали их.-0-