Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" уступили "Енисею" в матче Единой лиги ВТБ

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели 19-е поражение в матчах Единой лиги ВТБ, уступив в гостях красноярскому "Енисею", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Если минчане уже потеряли шансы пробиться в плей-офф, то их сегодняшние соперники еще могут пробиться в восьмерку, которая продолжит борьбу за награды. Поэтому баскетболисты "Енисея" были настроены только на победу и в итоге добились своего - 80:68 (14:14, 22:15, 21:16, 23:23).

В 22 матчах "банковского" турнира минские "драконы" одержали всего три виктории и прочно обосновались на последнем, 14-м месте в турнирной таблице.

Свой следующий матч "Цмокi" проведут 11 апреля в минском Дворце спорта против одного из фаворитов - подмосковного клуба "Химки". Это будет последняя домашняя игра команды Ростислава Вергуна в нынешнем сезоне. Заключительные встречи чемпионы проведут на выезде: 14 апреля с рижским ВЭФ, 21 апреля с польской "Зеленой Гурой", 28 апреля с "Нижним Новгородом".

Сейчас турнирную таблицу возглавляет московский ЦСКА, у которого 19 выигрышей в 23 матчах, казанский УНИКС имеет в своем активе 17 викторий (21 матч), у "Химок" 16 выигрышей (21). По 14 раз побеждали краснодарский "Локомотив-Кубань", питерский "Зенит" и казахстанская "Астана".

После финиша регулярного сезона восемь лучших клубов выйдут в четвертьфинал. Все серии плей-офф будут длиться до трех побед одной из команд.-0-