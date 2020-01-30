Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" уступили "Клужу" в Кубке ФИБА-Европа

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели второе поражение во втором групповом этапе розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первую половину гостевого матча 5-го тура группы J с румынским "Клужем" чемпионы Беларуси выиграли со счетом 41:35, но затем хозяева сыграли сильнее и в концовке заключительной четверти вырвали победу с результатом 76:74.

В другом поединке израильский "Ирони" обыграл на своей площадке румынский клуб "Орадя" - 85:77. Турнирное положение в квартете J после пяти игровых дней таково: "Цмокi-Мiнск" - 8 очков, "Клуж" - 8, "Орадя" - 7, "Ирони" - 7.

В заключительном туре 5 февраля минчане примут на своей арене команду "Орадя", а "Ирони" сыграет на выезде против "Клужа".

В плей-офф выйдут по две лучшие команды из четырех групп.-0-