Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" выиграли у ВЭФа в Единой лиге ВТБ

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" одержали вторую победу в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Начало домашней встречи с рижским ВЭФом "драконы" провели не очень уверенно и несколько раз уступали с разницей в 10 очков. Однако минчане постепенно наладили игру и ушли на большой перерыв с небольшим перевесом - 42:39. Во второй половине матча подопечные Александра Крутикова не упустили своего преимущества и в итоге выиграли с результатом 91:84 (19:26, 23:13, 30:18, 19:27).

В нынешнем чемпионате "Цмокi" победили на выезде саратовский "Автодор" со счетом 99:95, а также уступили дома польскому клубу "Зелена Гура" - 71:88, казахстанской "Астане" - 86:93, российским "Нижнему Новгороду" - 78:87, красноярскому "Енисею" - 73:95 и в гостях пермской "Парме" - 83:92 и московскому ЦСКА - 88:119.

Сейчас "Цмокi" занимают предпоследнее, 13-е место, опережая только ВЭФ.

Следующий поединок Единой лиги ВТБ минчане проведут 16 декабря в Краснодаре против российского клуба "Локомотив-Кубань". Краснодарские баскетболисты победили в 5 из 8 проведенных встреч и находятся на 4-й позиции среди 14 участников "банковского" турнира. Впереди ЦСКА и подмосковные "Химки", одержавшие виктории во всех восьми проведенных играх.