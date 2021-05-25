Баскетболисты ЦСКА пробились в финал Единой лиги ВТБ и сыграют с УНИКСом

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты московского ЦСКА пробились в финал Единой лиги ВТБ, где встретятся с казанским УНИКСом, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В четвертом поединке полуфинальной серии ЦСКА победил на своей арене лидера регулярного сезона питерский "Зенит" с результатом 85:71. До этого соперники обменялись победами в Санкт-Петербурге: в первом матче сильнее был ЦСКА - 78:73, а потом "Зенит" взял реванш с результатом 107:104 во втором овертайме. Затем в первой встрече в Москве армейцы вновь выиграли - 96:82. Первым финалистом "банковского" турнира ранее стал УНИКС, который в полуфинале трижды подряд победил краснодарский клуб "Локомотив-Кубань" - 98:87, 79:69 и 74:70.

Две стартовые встречи финальной серии за золото состоятся в Казани 7 и 9 июня, а 12 июня соперники встретятся в Москве. Если после трех поединков победитель не определится, то четвертый матч также пройдет в Москве 14 июня. В прошлые годы ЦСКА и УНИКС трижды встречались в решающих поединках Единой лиги ВТБ и неизменно побеждали армейцы. Баскетболисты ЦСКА 10 раз становились победителями, только в 2011 году первое место заняли "Химки". Прошлый сезон не был доигран до конца из-за коронавируса.

Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" провели нынешний чемпионат неудачно: в 24 играх они одержали всего три победы и заняли последнее, 13-е, место. Минчане еще ни разу не выходили в плей-офф этих состязаний.-0-