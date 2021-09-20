Баскетболисты ЦСКА стали первыми обладателями Суперкубка Единой лиги ВТБ

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты московского ЦСКА стали первыми обладателями Суперкубка Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке турнира, проходившего в Москве, армейцы переиграли соперников из питерского "Зенита" со счетом 81:73. В полуфиналах "Зенит" обыграл казанский УНИКС - 83:76, а ЦСКА уверенно взял верх над краснодарским клубом "Локомотив-Кубань" со счетом 91:78. В матче за третье место баскетболисты УНИКСа были сильнее краснодарской команды - 84:17.

На этой неделе начнется очередной регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ. В нем выступят 12 команд, среди которых и чемпион Беларуси "Цмокi-Мiнск". Сыграют также ЦСКА (Москва), УНИКС (Казань), "Зенит" (Санкт-Петербург), "Локомотив-Кубань" (Краснодар), "Нижний Новгород", "Автодор" (Саратов), "Енисей" (Красноярск), "Парма" (Пермь), польская "Зелена Гура", эстонский "Калев" (Таллин) и казахстанская "Астана" (Нур-Султан). Впервые за долгие годы не будет одного из постоянных фаворитов "банковского" турнира подмосковных "Химок". Это связано с отсутствием финансирования. Именно этот клуб единственный раз, в 2011 году, смог отобрать чемпионский титул у ЦСКА. По итогам двухкругового турнира с матчами дома и в гостях борьбу за награды продолжат 8 лучших команд.

Минские "Цмокi" свой первый матч нового сезона проведут 23 сентября на своей арене против действующего чемпиона и новоиспеченного обладателя Суперкубка ЦСКА.-0-