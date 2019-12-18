Баскетбольные команды "Цмокi-Мiнск" проведут матчи континентальных кубковых турниров

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетбольные команды "Цмокi-Мiнск" проведут сегодня домашние матчи континентальных клубных турниров, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Женская команда "драконов" в 15.00 на площадке столичного "Фалькон клуба" начнет первый поединок стартового раунда плей-офф Еврокубка против испанской "Герники". Ответная встреча за выход в 1/8 финала состоится 9 января в Испании. Победитель этой двухматчевой дуэли встретится с венгерским клубом "Сексард".
Также в "Фалькон клубе" мужская дружина "Цмокi-Мiнск" в 19.00 в матче 2-го тура второго группового этапа Кубка ФИБА-Европа примет румынский "Клуж". В стартовом поединке группы J чемпионы Беларуси уступили на выезде израильскому "Ирони" со счетом 75:84. В другом поединке первого игрового дня баскетболисты "Клужа" обыграли на своей площадке еще один румынский клуб - "Орадя" с результатом 81:76.-0-