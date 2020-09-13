Басков: мы не рассматриваем сценарий самостоятельного проведения ЧМ по хоккею

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не рассматривает сценарий самостоятельного проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года, но возможности для этого есть. Об этом заявил в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков, сообщает БЕЛТА.

"Федерация хоккея Беларуси провела огромную работу по заявке на проведение чемпионата мира совместно с Латвией. После того, как мы получили это преимущественное право, стали работать в этом направлении вместе. Однако сегодня в Латвии пытаются политизировать спорт. Что же касается спортивной составляющей, то у нас хорошие контакты с Латвийской федерацией хоккея, Международной федерацией хоккея. Сегодня нет предпосылок для того, чтобы не провести один из лучших чемпионатов мира", - сказал Дмитрий Басков.

По его словам, сегодня не рассматривается сценарий проведения ЧМ-2021 по хоккею самостоятельно. "Но мы провели такой замечательный чемпионат мира в 2014 году, потому понимаем, что нам хватит сил и инфраструктуры, чтобы снова провести ЧМ отдельно", - отметил председатель Федерации хоккея Беларуси.

Планируется, что чемпионат мира по хоккею пройдет в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года.-0-