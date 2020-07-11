БАТЭ и "Славия" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси по футболу

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ не смогли удержать победу над мозырской "Славией" в домашнем поединке 17-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После двух поражений подряд на поле "Борисов-Арены" сегодня подопечные Кирилла Альшевского очень хотели реабилитироваться перед своими болельщиками, но победить опять не смогли. На протяжении всей встречи борисовчане имели преимущество, однако смогли выйти вперед лишь на 74-й минуте после дальнего удара Евгения Яблонского. Удержать викторию хозяевам не удалось: уже через две минуты гости заработали пенальти и Андрей Чухлей установил окончательный результат - 1:1.

Позже солигорский "Шахтер" примет на своем поле "Городею".

В первом сегодняшнем матче аутсайдеры турнира футболисты "Белшины" в Бобруйске переиграли жодинское "Торпедо-БелАЗ" со счетом 2:1.

Вчера в стартовом поединке 17-го тура "Смолевичи" у себя дома переиграли гостей из "Ислочи" со счетом 3:1.

Заключительные игры этого тура пройдут 12 июля: "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Рух" (Брест), "Динамо" (Минск) - "Минск", "Витебск" - "Неман" (Гродно). Матч "Динамо" (Брест) - "Слуцк" перенесен на 12 августа.

Турнирное положение: БАТЭ - 31 очко (17 матчей), "Шахтер" - 30 (16), "Неман" - 29 (15), "Энергетик-БГУ" - 29 (16), "Торпедо-БелАЗ" - 26 (17), "Динамо" (Брест) - 26 (16), "Динамо" (Минск) - 23 (16), "Ислочь" - 23 (17), "Витебск" - 22 (17), "Рух" - 22 (16), "Славия" - 21 (16), "Слуцк" - 18 (16), "Городея" - 16 (16), "Минск" - 15 (14), "Смолевичи" - 14 (16), "Белшина" - 7 (16).

Бомбардирскую гонку возглавляют два форварда солигорского "Шахтера" - Виталий Лисакович и ранее выступавший в "Энергетике-БГУ" Джасурбек Яхшибоев, забившие по девять мячей.-0-