БАТЭ победил "Неман", "Энергетик-БГУ" сыграл вничью с "Минском" в 8-м туре чемпионата Беларуси по футболу

Во время матча "Неман" - БАТЭ. Фото борисовского клуба

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты БАТЭ обыграли гродненский "Неман" 1:0 в гостевом матче 8-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Единственный гол, принесший победу борисовчанам, забил Евгений Яблонский.

Ранее в столичном дерби "Энергетик-БГУ" сыграл вничью с "Минском" - 3:3.

В заключительном сегодняшнем матче футболисты "Городеи" принимают на своем поле мозырскую "Славию".

Центральным матчем субботнего игрового дня станет встреча в Солигорске: на поле выйдут одни из главных фаворитов первенства местный "Шахтер" и минское "Динамо". Также 18 мая футболисты "Ислочи" примут гостей из "Витебска", а "Гомель" сыграет на своем поле с жодинским "Торпедо-БелАЗом".

Брестское "Динамо" 19 мая сыграет в гостях у минского "Торпедо", а "Слуцк" примет у себя дома могилевский "Дняпро".

Положение в лидирующей группе: БАТЭ - 18 очков (8 матчей), "Динамо" (Брест) - 17 (7), "Шахтер" - 15 (7), "Ислочь" - 15 (7), "Торпедо-БелАЗ" (7) - 14. Внизу турнирной таблицы "Минск", у которого 5 очков, и столичное "Торпедо", набравшее 4 балла.-0-