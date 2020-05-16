БАТЭ победил "Слуцк" и вышел в лидеры чемпионата Беларуси

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ разгромили "Слуцк" со счетом 3:0 и вышли в лидеры чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встречу на поле "Борисов-Арены" хозяева провели с большим преимуществом и уже на 4-й минуте Неманья Милич забил первый мяч. Еще через 20 минут капитан борисовчан Игорь Стасевич эффектно выполнил штрафной удар, а во втором тайме, на 70-й минуте игры Павел Нехайчик установил окончательный результат.

Результаты других игр 9-го тура: "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Городея" - 3:1, "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Динамо" (Брест) - 2:1, "Шахтер" (Солигорск) - "Славия" (Мозырь) - 2:0.

Заключительные матчи состоятся 17 мая: "Белшина" (Бобруйск) - "Витебск", "Динамо" (Минск) - "Ислочь" (Минский район), "Рух" (Брест) - "Смолевичи". Матч между "Минском" и гродненским "Неманом" перенесен.

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ - 19 очков, "Торпедо-БелАЗ", "Энергетик-БГУ" - по 18, "Слуцк" - 16, "Ислочь", "Шахтер" - по 15, "Динамо" (Брест) - 13, "Рух" - 12, "Витебск", "Городея", "Славия" - по 11, "Минск" - 10, "Динамо" (Минск) - 9, "Неман" - 8, "Смолевичи" - 3, "Белшина" - 2.

Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян ("Неман") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по 6 мячей.-0-