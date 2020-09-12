БАТЭ разгромил "Смолевичи" в матче футбольного чемпионата Беларуси

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня проходят очередные матчи 23-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Один из лидеров борисовский БАТЭ принимал на своем поле "Смолевичи" и одержал победу с крупным счетом 5:2. У борисовчан по дублю оформили Максим Скавыш и Виллюм Виллюмсон, еще один мяч забил Яков Филипович.

Позже в Солигорске местный "Шахтер" встретится с футболистами "Витебска", а в динамовском дерби минчане примут на главной спортивной арене страны брестских одноклубников.

В первом сегодняшнем матче дебютант высшей лиги брестский "Рух" у себя дома уступил гродненскому "Неману" - 2:3.

Еще два поединка 23-го тура состоятся завтра: "Белшина" (Бобруйск) - "Ислочь" (Минский район), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) -"Славия" (Мозырь). Матч "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Слуцк" перенесен на 30 сентября.

Вчера в стартовом поединке футболисты "Минска" разгромили на своем поле "Городею" со счетом 3:0.

Сейчас положение в турнирной таблице 30-го чемпионата Беларуси таково: БАТЭ - 46 очков (23 матча), "Шахтер" - 43 (22), "Неман" - 41 (23), "Ислочь" (Минский район) - 35 (22), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 35 (22), "Энергетик-БГУ" (Минск) - 34 (22), "Динамо" (Минск) - 33 (21), "Рух" - 33 (23), "Витебск" - 30 (22), "Динамо" (Брест) - 29 (20), "Минск" - 25 (21), "Славия" (Мозырь) - 24 (20), "Слуцк" - 21 (21), "Городея" - 20 (23), "Белшина" (Бобруйск) - 19 (22), "Смолевичи" - 14 (21).

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард "Шахтера" Джасурбек Яхшибоев, в активе которого 12 мячей.-0-

Фото Дениса Костюченко