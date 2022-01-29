БАТЭ сыграл вничью с "Энергетиком-БГУ", футболисты "Гомеля" победили "Славию"

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы провели сегодня очередные предсезонные контрольные матчи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вице-чемпионы страны футболисты борисовского БАТЭ на поле ФК "Минск" сыграли вничью со столичным "Энергетиком-БГУ" - 2:2. Борисовчане дважды вели в счете - 1:0 и 2:1, но не удержали победу, пропустив мяч с пенальти в самой концовке встречи. В первом спарринге межсезонья БАТЭ разгромил "Слуцк" с результатом 3:0.

"Гомель", занявший четвертое место в прошлом чемпионате, переиграл мозырскую "Славию" со счетом 2:1. До этого гомельчане одержали две крупные виктории - над бобруйской "Белшиной" (4:0) и могилевским "Днепром" (4:1).

Футболисты "Витебска" в своем крытом манеже одолели гостей из могилевского "Днепра" - 1:0.

Также сегодня чемпион страны солигорский "Шахтер" проведет контрольный матч с "Ислочью". До этого солигорские футболисты потерпели два поражения - от "Энергетика-БГУ" (2:4) и петриковского "Шахтера" (1:2).

Завтра бронзовый призер прошлого национального первенства минское "Динамо" сыграет с "Белшиной". В первом спарринге межсезонья динамовцы разошлись миром с "Ислочью" - 1:1.-0-