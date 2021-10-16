БАТЭ встретится со "Славией" в матче 26-го тура чемпионата Беларуси

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После международного перерыва, связанного с отборочными матчами национальной и молодежной сборных, сегодня возобновятся игры футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Идущий вторым борисовский БАТЭ встретится в Мозыре с одним из аутсайдеров турнира местной "Славией". В поединке 25-го тура мозыряне потерпели крупное поражение в гостях у "Гомеля" со счетом 0:3. С таким же результатом БАТЭ разгромил "Славию" на своей арене в первом круге нынешнего первенства БАТЭ.

Также сегодня футболисты "Ислочи" сыграют в Молодечно со "Слуцком", а "Сморгонь" примет гостей из "Витебска".

Завтра лидер чемпионата солигорский "Шахтер" встретится на своем поле с жодинским "Торпедо-БелАЗом". В Бресте сойдутся еще два претендента на место в призовой тройке - местный "Рух" и столичное "Динамо". Кроме того, футболисты "Минска" на поле стадиона "Трактор" примут гостей из "Гомеля", а в Борисове столичный "Энергетик-БГУ" будет соперничать с брестским "Динамо".

Турнирное положение: "Шахтер" - 59 очков (23 матча), БАТЭ - 55 (25), "Рух" - 51 (25), "Динамо" (Минск) - 51 (25), "Гомель" - 48 (24), "Витебск" - 34 (25), "Динамо" (Брест) - 33 (25), "Ислочь" - 31 (25), "Торпедо-БелАЗ" - 29 (24), "Минск" - 28 (24), "Энергетик-БГУ" - 28 (25), "Неман" - 27 (25), "Слуцк" - 25 (25), "Славия" - 21 (24), "Сморгонь" - 13 (25), "Спутник" - 7 (25).

Бомбардирскую гонку 31-го чемпионата Беларуси возглавляет гамбийский форвард солигорского "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 16 мячей. На гол меньше забил белорусский нападающий "Гомеля" Андрей Соловей.-0-