Бегуньи Алина Талай и Кристина Тимановская выиграли серебро и бронзу международных турниров

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские легкоатлетки Алина Талай и Кристина Тимановская выиграли серебро и бронзу представительных международных турниров в Германии и Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Алина Талай отправилась в Дюссельдорф (Германия), где проходил этап World Athletics Indoor Tour - ISTAF Indoor Düsseldorf. Там уроженка Орши преуспела в стартах на 60 м с барьерами. В решающем забеге она показала время 8,01 сек., которое стало для нее лучшим в сезоне, заняв второе место. Первенствовала спортсменка из Нидерландов Надин Виссер – 8,00 сек. Третье место заняла соотечественница победительницы Зои Седни – 8,04 сек.

Кристина Тимановская отправилась во Францию, где выиграла бронзу международного турнира в помещении Meeting De Mondeville-2021 на дистанции 60 м. Ее итоговый результат – 7,32 сек. Опередить уроженку Климовичей смогли лишь бразильянка Розанжела Сантуш — 7,23 сек. и француженка Синтия Ледук — 7,27 сек. -0-