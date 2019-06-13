Бегунья Эльвира Герман стала третьей на этапе "Бриллиантовой лиги" в Осло

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бегунья Эльвира Герман заняла третье место в беге на 100 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в Осло, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финале белоруска пробежала за 12,84 сек. Выиграла спринт Кристина Клемонс из США - 12,69 сек., второе место у ее соотечественницы Шарики Нелвис - 12,74 сек. Олимпийская чемпионка Брианна Макнил (США) допустила фальстарт и была дисквалифицирована.

Эльвира Герман включена в состав сборной Беларуси по легкой атлетике на II Европейские игры, также барьеристка имеет высокие шансы отобраться в команду Европы на матч против сборной США. Этот легкоатлетический поединок состоится на минском стадионе "Динамо" в сентябре.

В секторе для прыжков в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в Осло белоруска Карина Таранда заняла четвертое место - 1 м 94 см. Первое место у россиянки Марии Ласицкене - 2 м 01 см.

В соревнованиях среди толкательниц ядра белорусская спортсменка Алена Дубицкая стала шестой - 18 м 41 см. Победила Ли Цзяо Гонь из Китая - 19 м 51 см.-0-