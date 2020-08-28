Беларусь активно готовится к ЧМ-2021 по хоккею - Головченко

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь продолжает активно готовиться к ЧМ по хоккею, который проведет совместно с Латвией. Об этом сказал премьер-министр Роман Головченко на заседании организационного комитета по подготовке и проведению в 2021 году в Минске чемпионата мира по хоккею с шайбой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

В повестку были включены пять вопросов, касающихся основных аспектов подготовки и проведения чемпионата: выполнение плана мероприятий подготовки, билетная программа, подготовка "Минск-Арены", организация "деревни болельщиков", а также концепция церемонии открытия.

Как отметил премьер-министр, чемпионат-2020, который должен был состояться в Швейцарии, по причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки был отменен. Но пока, к радости многочисленных любителей хоккея, чемпионат 2021 года, запланированный в Минске и Риге, остается в повестке. Сроки его проведения незначительно изменились: в настоящее время он запланирован с 21 мая по 6 июня 2021 года.

По словам Романа Головченко, некоторое удивление вызывают заявления партнеров по турниру. "Премьер-министр Латвии заявил о том, что планирует обратиться к Международной федерации хоккея с инициативой о замене Беларуси на другую страну. Такое заявление звучит странно, особенно учитывая, что федерации хоккея обоих государств продолжают эффективное взаимодействие по подготовке турнира в сотрудничестве с Международной федерацией хоккея", - сказал он.

В свою очередь исполняющий обязанности председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков отметил: "У нас есть контрактные обязательства по проведению чемпионата мира по хоккею с латвийским оргкомитетом, но если по каким-то причинам латвийская сторона откажется проводить совместный чемпионат, то у нас достаточно ресурсов и возможностей инфраструктуры, чтобы провести его самостоятельно".

Как подчеркнул глава правительства, Беларусь активно ведет подготовку к чемпионату. "Создана Дирекция чемпионата, реализуется бизнес-план соответствующего инвестиционного проекта, работают 12 подкомитетов организационного комитета, на конкурсной основе выбран талисман. Несомненным плюсом является то, что в Минске уже многое сделано для проведения спортивных мероприятий международного уровня. В сравнении с 2014 годом объем организационно-технических задач, которые нам необходимо решить, значительно меньше. Но предстоит напряженная работа, чтобы сделать турнир настоящим запоминающимся событием для любителей хоккея во всем мире", - резюмировал Роман Головченко.-0-