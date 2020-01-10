Беларусь и ОАЭ расширят контакты в спортивной сфере

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске состоялась рабочая встреча с представителями Совета Абу-Даби по спорту, сообщили БЕЛТА в Белорусской федерации баскетбола.

Участники встречи обсудили совместные проекты, отметив, что высокий уровень доверия между лидерами Беларуси и ОАЭ формирует хороший фундамент для взаимовыгодного сотрудничества в области спорта, это является одним из ключевых направлений взаимодействия двух стран. Первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси, председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков поздравил генерального секретаря Совета Абу-Даби по спорту Арефа аль-Авани и хоккейную команду ОАЭ с бронзовыми медалями Рождественского турнира в Минске, в чем немалая заслуга белорусских хоккейных специалистов.

Представители ОАЭ выразили заинтересованность в дальнейшем расширении контактов в спортивной сфере, в частности баскетбола. Были достигнуты договоренности о проведении совместных тренировочных лагерей и мастер-классов для спортсменов двух стран, семинаров для тренеров и судей. Особое внимание было уделено реализации совместных программ по развитию женского спорта.

В мероприятии приняли участие представители Президентского спортивного клуба, который играет ключевую роль в выстраивании спортивного взаимодействия между Беларусью и ОАЭ.-0-