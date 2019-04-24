Беларусь примет участие в международном детском форуме "Футбол для дружбы"

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовал седьмой сезон международной детской социальной программы "Футбол для дружбы", реализуемой при поддержке ФИФА, УЕФА и Международного олимпийского комитета. Беларусь ежегодно принимает участие в этом международном форуме, сообщили корреспонденту БЕЛТА в коммуникационном агентстве "АГТ-медиа".

В этом году нашу страну будут представлять пять человек: три юных футболиста и два тренера, один из которых начинающий. Отборочные турниры участников организовываются при поддержке Белорусской федерации футбола и редакций ведущих белорусских СМИ. Международные сборные дружбы традиционно будут сформированы в соответствии с принципом "Футбола для дружбы": в одной команде сыграют юные футболисты разных национальностей, пола и физических возможностей.

В прошлом году в проекте от Беларуси принимали участие 12-летняя Ксения Яцынович из Молодечно и Иван Лозюк, ученик Боровлянской средней школы. Ксения занималась в местной ДЮСШ три года в статусе защитника. Юная участница от Беларуси играла в одной из 32 интернациональных сборных - команде "Орангутанги". Иван - воспитанник школы юнкоров детской газеты "Зорька", принимал участие в проекте в качестве юного журналиста и работал в международном пресс-центре во время мероприятий чемпионата. Иван также активно занимался футболом с шести лет в детско-юношеской спортивной школе "Ислочь" в статусе вратаря.

Как рассказали в "АГТ-медиа", международная детская социальная программа вновь запустила экологическую инициативу. В ее рамках 32 международные сборные дружбы названы в честь редких и исчезающих видов животных, занесенных в Красную книгу. В этом году в чемпионате мира по "Футболу для дружбы", который пройдет в Мадриде с 28 мая по 2 июня, примут участие сборные "Индийский слон", "Калифорнийский кондор", "Тасманский дьявол", "Дальневосточный аист", "Фосса", "Филиппинский крокодил", "Снежный барс", "Амстердамский альбатрос", "Шиншилла", "Красная панда", "Яванский ящер", "Гигантский броненосец" и др.

"Футбол для дружбы" реализуется ПАО "Газпром" с 2013 года. Главной целью проекта является поддержка детского и юношеского спорта, продвижение ценностей здорового и активного образа жизни, а также развитие у молодого поколения уважения к представителям разных национальностей и культур.-0-