Белорус Александр Берсанов выиграл малое серебро на ЧМ по тяжелой атлетике в Паттайе

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Александр Берсанов (89 кг) выиграл малую серебряную медаль в упражнении "рывок" на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Паттайе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Александр Берсанов успешно справился со всеми попытками в рывке, и его итоговый результат составил 169 кг, что позволило ему выиграть малое серебро. Увы, это не помогло атлету из Лепеля стать призером по итогам двоеборья, где он с суммой в 370 кг (169+201) закончил турнир на четвертой позиции итогового протокола, установив новый национальный рекорд.
Еще один белорус Максим Мудревский показал результат 356 кг (160+196) и занял по итогам двоеборья 11-е место.
Чемпионом мира стал Хакоб Мкртчян из Армении с результатом 375 кг (167+208). Серебро у иранца Али Мири - 374 кг (167+207). Замкнул тройку призеров грузин Реваз Давитадзе - 371 кг (172+199).
24 сентября на помост чемпионата мира выйдет белоруска Дина Сазановец, выступающая в весовой категории 76 кг. Она начнет турнир в группе В.-0-
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