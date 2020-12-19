Белорус Александр Гуштын стал серебряным призером личного КМ по вольной борьбе

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Александр Гуштын стал серебряным призером личного Кубка мира по вольной борьбе, сообщает корреспондент БЕЛТА

Судьба золотой медали турнира должна была решиться в схватке белоруса с олимпийским чемпионом Абдулрашидом Садулаевым из России. Однако, спортсмен из Гродненской области отказался от поединка из-за травмы и стал обладателем серебряной награды.

Напомним, что на пути к этому успеху Александр Гуштын оказался сильнее болгарского спортсмена Ахмеда Батаева - 3:0 и представителя Азербайджана Шамиля Зубаирова - 8:0.

Помимо серебра Александра Гуштына на счету белорусских "вольников" в заключительный день соревнований, бронзовая медаль Магомедхабиба Кадимагомедова (79 кг).

Чемпион Европы уходящего года сломил сопротивление Эрика Реинбока из Эстонии (10:0) в утешительном поединке, а затем в малом финале победил индийца Балияна Гурава (14:1).

Увы, Нюргун Скрябин (65 кг) в первом поединке утешительного турнира уступил представителю Франции Ильману Мухтарову (4:6).

Ранее на личном Кубке мира, который проводится вместо чемпионата мира, золотые медали завоевали "греко-римлянин" Кирилл Маскевич и представительница женской борьбы Ирина Курочкина. Бронзовые медали в белорусской дружине выиграли Максим Кажарский, Сослан Дауров и Радик Кулиев в турнире по греко-римской борьбе, Залина Сидакова и Василиса Марзалюк в стартах женщин, а также Денис Хроменков в турнире "вольников". -0-