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06 ноября 2021, 22:08

Белорус Алексей Алферов стал обладателем серебра ЧМ по боксу в Сербии

Фото НОК
Фото НОК

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский боксер Алексей Алферов стал серебряным медалистом чемпионата мира в Белграде (Сербия). Это вторая награда сборной Беларуси на планетарном форуме. Ранее бронзу на свой счет записал Евгений Кармильчик (48 кг), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Атлет из Гродненской области, выступающий в категории 80 кг в решающем поединке раздельным решением судей уступил сопернику из США Робби Гонсалесу.

Начало поединка проходило с преимуществом белоруса, который даже смог отправить соперника в нокдаун и произвел отличное впечатление на судей. Однако постепенно американец перехватил инициативу. На исход поединка белорусской стороной был подан протест. Однако вердикт о победе Робби Гонсалеса остался в силе.

Напомним, что в полуфинале Алексей Алферов не оставил шансов российскому спортсмену Савелию Садоме. Кроме того, он выиграл у хорвата Луки Плантича, иранца Мейсама Гешлаги и ирландского "файтера" Кейлана Кэссиди.

Бронзовые медали в категории 80 кг достались россиянину Савелию Садоме и Владимиру Мирончикову из Сербии.

Что касается остальных результатов заключительного дня чемпионата мира, то в весе 51 первенствовал казахский спортсмен Сакен Бибассинов. В финале он победил единогласным решением судей американца Роско Хилла. Бронзу выиграли россиянин Ахтем Закиров и Танарата Саенфет из Таиланда.

Американец Джамал Харви выиграл турнир в категории до 57 кг, победив в решающем бою казахстанца Серика Темиржанова (5:0). Бронзовые медали на счету кубинца Освела Кабальеро Гарсиа и француза Самуэля Кистоурри.

Кубинец Энди Круз Гомес (63,5 кг) стал трехкратным чемпионом мира победив в решающем поединке турка Керема Озмена. Бронза у Ованеса Бачкова из Армении и шотландца Риза Линча.

Золото в весе 71 кг обрело украинскую прописку благодаря Юрию Захарееву из Одессы. Он стал чемпионом мира в зрелищном противоборстве с россиянином Вадимом Мусаевым. Бронзовые медали на свой счет в этой категории записали албанец Албан Бекири и Сархан Алиев из Азербайджана.

Двукратный олимпийский чемпион кубинец Хулио ла Круз Пераца (92 кг) стал пятикратным победителем планетарных форумов. В финале он преодолел сопротивление Азиза Мухидина из Италии. Бронзовые медали в данном весе у испанца Эммануэля Рейеса и узбека Мадияра Сайдрахимова.

Впервые в истории чемпионатов мира победители турнира получили по $100 тыс., серебряные призеры - по $50 тыс., а бронзовые - по $25 тыс. Общий призовой фонд чемпионата составлял $2,6 млн.

Отметим, что две награды чемпионата мира белорусы не завоевывали с 2003 года. Тогда серебром отметился Магомед Арипгаджиев (81 кг). Бронза была на счету Виктора Зуева (91 кг).-0-

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