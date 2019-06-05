Белорус Анатолий Гантварг выиграл международный турнир по шашкам

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный гроссмейстер Анатолий Гантварг победил в турнире Salou Open, который завершился в Испании, сообщает корреспондент БЕЛТА.
По итогам девяти туров у него 14 очков, в активе опытного белоруса пять побед и четыре ничьих. Два других места на пьедестале почета заняли россияне Александр Шварцман (второе место) и Александр Георгиев (третье место).
Анатолий Гантварг в четвертый раз победил в этих соревнованиях. Ранее он становился лучшим в 1998, 2000 и 2001 годах.
В соревнованиях среди женщин белоруска Ирина Пашкевич стала второй - 12 баллов, победила Матрена Ноговицына из России - 13 очков.
Международный турнир в Салоу собрал 123 игрока из 13 стран.
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