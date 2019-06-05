Белорус Анатолий Гантварг выиграл международный турнир по шашкам

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный гроссмейстер Анатолий Гантварг победил в турнире Salou Open, который завершился в Испании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По итогам девяти туров у него 14 очков, в активе опытного белоруса пять побед и четыре ничьих. Два других места на пьедестале почета заняли россияне Александр Шварцман (второе место) и Александр Георгиев (третье место).

Анатолий Гантварг в четвертый раз победил в этих соревнованиях. Ранее он становился лучшим в 1998, 2000 и 2001 годах.

В соревнованиях среди женщин белоруска Ирина Пашкевич стала второй - 12 баллов, победила Матрена Ноговицына из России - 13 очков.

Международный турнир в Салоу собрал 123 игрока из 13 стран.