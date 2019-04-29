Белорус Бронислав Самойлов стал вторым на престижной велогонке в Турции

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Бронислав Самойлов занял второе место в генеральной классификации на престижной велогонке в Турции Tour of Mersin, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Представитель континентальной команды "Минск" Бронислав Самойлов выиграл первый этап многодневки и держался в числе лидеров на протяжении соревнований. В общем зачете белоруса опередил лишь Петер Конинг из Нидерландов. В пятерке лучших и еще один белорус Василий Белявский, который разместился на пятой позиции.
В командном зачете велогонщики команды "Минск" заняли первое место и получили от организаторов заслуженный трофей.
Велогонки на шоссе входят в программу II Европейских игр. С 22 по 25 июня в Минске 226 атлетов будут бороться за четыре комплекта наград.
В ходе подготовки к масштабному европейскому форуму 12 мая в столице Беларуси состоятся международные соревнования по велосипедному спорту на шоссе "Гран-при Минска", которые соберут более 150 велогонщиков из разных стран. На Октябрьской площади, откуда стартует гонка, будет организована развлекательная зона. Именно здесь состоится ежегодный конкурс "Веломисс-2019", а также концерт с участием Стаса Пьехи, Родиона Газманова, Руслана Алехно и "Белорусских песняров".-0-
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