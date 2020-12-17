Белорус Денис Хроменков выиграл бронзу КМ по вольной борьбе

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Денис Хроменков, выступающий в весовой категории 125 кг, выиграл бронзу личного Кубка мира по вольной борьбе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На пути к завоеванию награды он победил армянского спортсмена Ованеса Магакяна – 10:0, но вынужден был признать превосходство россиянина Шамиля Шарипова – 2:13. В драматичной схватке за бронзу белорус долгое время уступал опытному украинцу Александру Хотяновскому. Но в итоге заставил капитулировать бронзового призера чемпионата мира-2019 со счетом 6:5.

Увы, еще трое белорусских "вольников", в схватках за бронзу уступили и заняли пятые места. Владислав Андреев (57 кг), успешно проведя утешительные схватки против Анатолия Буруяна из Молдовы и Бекболота уулу Мырзаназара из Кыргызстана не смог найти аргументы в споре с иранцем Рахманом Мусой Амузадхалили – 0:4. Азамат Нуриков (74 кг) уступил Фазли Йерылмазу из Турции – 2:7, а Аркадий Погосян (92 кг) – швейцарцу Самуэлю Шерреру – 4:8.

Также сегодня прошли предварительные поединки в весовых категориях 61, 65, 79, 86 и 97 кг. Их главным итогом для белорусской команды стал выход в финал Александра Гуштына (97 кг), который оспорит золото турнира в схватке с олимпийским чемпионом Абдулрашидом Садулаевым из России. Кроме того, не утратили шанс на попадание в тройку призеров Нюргун Скрябин (65 кг) и Магомедхабиб Кадимагомедов (79 кг), которым предстоят утешительные схватки за право оспорить бронзовые медали.

Ранее на личном Кубке мира, который проводится вместо чемпионата мира, золотые медали завоевали "греко-римлянин" Кирилл Маскевич и представительница женской борьбы Ирина Курочкина. Бронзовые медали в белорусской дружине выиграли Максим Кажарский, Сослан Дауров и Радик Кулиев в турнире по греко-римской борьбе, а также Залина Сидакова Василиса Марзалюк в стартах женщин.-0-

Василиса Марзалюк выиграла бронзу личного КМ по женской борьбе