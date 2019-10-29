Белорус Денис Хроменков выиграл бронзу молодежного ЧМ по вольной борьбе в Венгрии

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский борец вольного стиля Денис Хроменков, выступающий в весовой категории 97 кг, выиграл бронзу молодежного чемпионата мира в Будапеште, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На пути к награде белорус, приехавший на турнир в ранге действующего чемпиона мира среди молодежи, выиграл у американца Чейса-Кейта Синглетари (16:6) и канадского борца индийского происхождения Нишана Прит Сингха Рандхава (10:7). Увы, полуфинальный поединок против иранца Моджтабы Мохаммадшафи Голейджи прошел не под диктовку белоруса, который был вынужден признать поражение (2:8). Впрочем, в споре за бронзу стипендиат Президентского спортивного клуба смог отчасти реабилитироваться за обидный проигрыш, победив серебряного призера II Европейских игр в категории 125 кг - грузина Гиви Мачарашвили.

Вторая бронзовая медаль на счету украинца Данилы Стасюка. Обидчик белоруса Моджтаба Мохаммадшафи Голейджи в финале победил российского спортсмена Шамиля Мусаева (8:2).

Увы, остальные белорусские борцы вольного стиля, выступавшие на молодежном первенстве мира в Будапеште, остановились на дальних подступах к пьедесталу.

Завтра борьбу за медали начнут представительницы женской борьбы. -0-