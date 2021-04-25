Белорус Егор Шарамков стал пятым на ЧЕ по спортивной гимнастике в Швейцарии

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Егор Шарамков занял пятое место на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Базеле (Швейцария), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

Вольные упражнения белоруса судьи оценили в итоговые 13,966 балла. Победил в этом виде программы россиянин Никита Нагорный (15,166). Серебро завоевал Бенжамин Гешар из Швейцарии (14,966), бронзу - итальянец Никола Бартолини (14,666).

На кольцах ожидаемо победил олимпийский чемпион 2016 года Элефтериос Петруниас (15,4). Для грека этот титул стал пятым на чемпионатах Европы.

С упражнением на коне лучше всех справился гимнаст из Армении Артур Давтян (14,266).

У женщин две награды завоевала Ангелина Мельникова. Россиянка победила на брусьях и стала третьей в опорном прыжке. Равных в этом виде не было швейцарке Джулии Штайнгрубер.

Ранее в мужском многоборье победил россиянин Никита Нагорный, заработавший 88,032 балла. Для него это седьмая награда высшей пробы на континентальных форумах в карьере. Второе место по итогам шести видов программы занял еще один россиянин Давид Белявский (85,864), третьим стал украинец Илья Ковтун (84,864). Право выступить в финале получил и белорус Егор Шрамков, но тренерский штаб сборной принял решение сконцентрироваться на двух финалах в отдельных видах - в итоге белорус снялся с многоборья.

В стартах женщин победила россиянка Виктория Листунова, набравшая в многоборье 56,731 балла. Еще одна россиянка Ангелина Мельникова стала второй с результатом 55,432 балла. Третьей оказалась представительница Великобритании Джессика Гадирова (55,1).

Белорусские спортсменки Анастасия Алистратова, Анна Травкова и Анастасия Сманцер с Жанной Метелицей в финалы не пробились.

Сегодня будут разыграны последние комплекты наград турнира. Егор Шрамков выступит в опорном прыжке.-0-