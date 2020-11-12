Белорус Евгений Королек занял девятое место на ЧЕ по велоспорту на треке

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Евгений Королек занял девятое место в скрэтче на чемпионате Европы по велоспорту на треке, который проходит в Пловдиве (Болгария), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победу на 15-километровой дистанции одержал с кругом преимущества над соперниками португалец Юрий Лейтао. Второе место занял украинский спортсмен Роман Гладыш. Замкнул тройку призеров британец Оливер Вуд.

Соревнования в Пловдиве проходят с 11 по 15 ноября. По их итогам разыгрывается 22 комплекта наград в командных гонках и командном спринте, в индивидуальных гонках, гите, гонках с выбыванием, мэдисоне, омниуме, гонках по очкам, скрэтче, спринте, кейрине.-0-