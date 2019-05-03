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Белорус Евгений Соболь стал серебряным призером второго этапа велогонки "Пять колец Москвы"

Спорт 03.05.2019 | 17:04
Евгений Соболь, Глеб Кугаевский и Степан Астафьев. Фото ФВСР
Евгений Соболь, Глеб Кугаевский и Степан Астафьев. Фото ФВСР

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Евгений Соболь стал серебряным призером второго этапа престижной велогонки "Пять колец Москвы", сообщает корреспондент БЕЛТА.

На финише представитель велоклуба "Минск" уступил Глебу Кугаевскому из Тюменской области. Россиянин благодаря этому успеху возглавил генеральный зачет гонки. Бронзовым призером второго этапа стал Степан Астафьев (Vino-Astana Motors).

Для велогруппы "Минск" это уже второй успех в Москве. Днем ранее белорус Николай Шумов пересек финишную ленту первым.

Третий этап протяженностью 156,8 км состоится 4 мая, а завершатся соревнования 5 мая.

Велогонка на шоссе "Пять колец Москвы" проводится в российской столице с 1920 года. С 1993-го гонка стала международной. В 2007 году ее победителем был белорус Александр Кучинский.-0-

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