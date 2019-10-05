Белорус Евгений Тихонцов выиграл золото на лицензионном турнире в Сан-Марино

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Евгений Тихонцов выиграл золото Кубка Средиземноморья по тяжелой атлетике в весовой категории 96 кг, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В двоеборье Евгений Тихонцов показал результат 361 кг (166+195). Второе место в данной весовой категории занял немец Юрген Спесс, набравший в сумме 357 кг (161+196). Бронза у турка Ибрагима Арата - 346 кг (154+192).

Также сегодня на помост выйдут Андрей Арямнов (109 кг) и Эдуард Зезюлин (+109 кг). У женщин вступят Дина Сазановец и Дарья Наумова (обе - 76 кг).

Кубок Средиземноморья по тяжелой атлетике - лицензионный турнир серебряного уровня. Участие в таких стартах обязательно для спортсменов, претендующих на выступление в Токио-2020. Следующим квалификационным соревнованием для белорусских тяжелоатлетов станет ноябрьский Аlexander Cup в Гродно.-0-