Белорус Филипп Пауков выиграл бронзу на ЧЕ по академической гребле в Швейцарии

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Филипп Пауков завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по академической гребле в Люцерне (Швейцария), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский атлет на финише менее секунды (6 мин. 47,720 сек) уступил победителю Оливеру Зайдлеру (6 мин. 47,320 сек.). Серебряным призером решающего заезда стал Стеф Броенинк из Нидерландов.

Медаль Филиппа Паукова вторая в копилке сборной Беларуси по академической гребле. Как сообщалось, в утренней программе чемпионата Анастасия Янина и Елена Фурман завоевали золотую награду в олимпийском классе лодок двоек легких парных.

В финале четверок распашных без рулевого белорусы Вадим Лялин, Дмитрий Выберанец, Денис Суровец, Николай Шарлап финишировали шестыми, победил квартет из Великобритании.-0-