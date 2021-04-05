Белорус Геннадий Лаптев выиграл малую бронзу ЧЕ по тяжелой атлетике в рывке

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 5 апреля 2021
Минск Сплошная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:26 Более 100 организаций подали заявки для участия в конкурсе на лучшее достижение в стройотрасли Экономика
10:25 В ОАО "Гродно Азот" рассказали подробности об инциденте с выбросом серы Регионы
10:23 В Глуске легковушка въехала в людей на тротуаре и попыталась скрыться Происшествия
10:22 В Беларуси за выходные под колесами авто погибли пять человек Происшествия
10:19 Временные отключения электричества проведут из-за плановых работ в Минске с 5 по 9 апреля Регионы
10:19 Полиция Лондона разогнала верующих во время богослужения в Страстную пятницу В мире
10:14 В Минске выявили факты незаконной продажи электронных сигарет и алкоголя Происшествия
10:12 Минфин проведет консультации по развитию института инвестиционных фондов в Беларуси Экономика
10:12 В Европе продолжаются протесты против карантина В мире
10:06 В Пуховичском районе автомобиль переехал лежавшего на дороге мужчину Происшествия
09:57 Три новых предприятия включены в состав "Беллесбумпрома" Экономика
09:54 ДОСЬЕ: К 80-летию со дня рождения государственного деятеля Владимира Григорьева Общество
09:48 У жителя Минского района изъяли 14,8 т лома черного металла Происшествия
09:31 Более Br100 тыс. похитила главный бухгалтер частного предприятия Борисова Происшествия
09:28 Белорус Геннадий Лаптев выиграл малую бронзу ЧЕ по тяжелой атлетике в рывке Спорт
09:22 Около 40,2 тыс. контейнеров ТКО закуплено в Витебской области Регионы
09:14 В США во время перестрелки один человек погиб, трое пострадали В мире
09:10 LG перестанет производить мобильные телефоны Технологии
09:07 В Республике Корея предупредили о возможном начале четвертой волны COVID-19 В мире
09:06 БрГТУ во время дня открытых дверей проведет ярмарку специальностей Регионы
09:00 Арина Соболенко поднялась на 7-е место в рейтинге WTA Спорт
09:00 На рынке новая программа кредитования жилья: подробности о ставке, сроках, взносе Общество
09:00 Горячая АКЦИЯ в Minsk World! Скидка до 100 евро за квадратный метр! Количество квартир ограничено! Общество
08:53 В Минске в пяти местах продолжат наносить дорожную разметку Регионы
08:44 В Восточном Тиморе 21 человек погиб из-за паводков и оползней В мире
08:32 На Дальнем Востоке горят леса на площади более 500 га В мире
08:22 Лукашенко поздравил "Горизонт" с победой в финале женской Европейской баскетбольной лиги Президент
08:00 Картина выходных: католическая Пасха, Неделя леса и Belarus Fashion Week Общество
07:51 Нгуен Суан Фук избран новым президентом Вьетнама В мире
07:37 Число жертв наводнений и оползней в Индонезии выросло до 55 В мире
Все новости
Все новости
Спорт
05 апреля 2021, 09:28

Белорус Геннадий Лаптев выиграл малую бронзу ЧЕ по тяжелой атлетике в рывке

Фото из архива
Фото из архива

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/ Белорус Геннадий Лаптев выиграл малую бронзовую награду чемпионата Европы по тяжелой атлетике в рывке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусу покорился вес 132 кг. В толчке ему удалось поднять 154 кг, в сумме двоеборья Геннадий Лаптев занял четвертое место - 286 кг.

Победил в категории 61 кг болгарин Стилян Гроздев, набравший в сумме двоеборья 296 кг (136 кг + 160 кг). Серебро в двоеборье завоевал Шота Мишвелидзе - 290 кг (135 кг + 155 кг), бронза у турка Ферди Хардала - 287 кг (130 кг + 157 кг).

В категории 55 кг у мужчин белорусы не выступали, а тройку сильнейших в двоеборье составили ставший чемпионом болгарин Ангел Русев - 258 кг (111 кг + 147 кг), выигравший серебро румын Валентин Янку - 248 кг (108 кг + 140 кг) и украинец Дмитрий Вороновский - 247 кг (110 кг + 137 кг).

В стартах женщин разыграны три комплекта наград. В категории 45 кг золото и серебро разделили болгарки Надежда Нгуен - 155 кг (72 кг + 83 кг) и Ивана Петрова - 152 кг (67 кг + 85 кг). Замкнула тройку сильнейших турчанка Мелисса Гюнеш - 151 кг (68 кг + 83 кг).

В весе 49 кг золото и бронзу выиграли румынки Моника Ченгери - 189 кг (86 кг + 103 кг) и Михаэла Камбей - 180 кг (80 кг + 100 кг). Серебро у россиянки Кристины Соболь - 181 кг (85 кг + 96 кг).

В категории 55 кг по сумме двоеборья не было равных украинке Камиле Конотоп - 208 кг (95 кг + 113 кг).Серебро выиграла россиянка Светлана Ершова - 200 кг (88 кг +112 кг). Бронзовая награда на счету бельгийки Нины Стеркс (Бельгия) - 197 кг (88 кг + 109 кг).

Сегодня в борьбу за награды вступает белорус Дмитрий Иванов (67 кг). В женской части соревнований белоруски начнут выступления с 7 апреля. На помост выйдут Любовь Демидовец и Алина Щепанова, выступающие в категории 71 кг.

Изначально чемпионат Европы по тяжелой атлетике планировали провести в апреле 2020 года, но из-за вспышки коронавирусной инфекции старты переносились трижды.

Это последний крупный турнир среди европейских тяжелоатлетов перед выступлениями на летних Олимпийских играх в Токио.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
тяжелая атлетика чемпионат Европы
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Спорт
Арина Соболенко. Фото j48tennis.net Арина Соболенко поднялась на 7-е место в рейтинге WTA
Фото из архива "Рух" и "Энергетик-БГУ" сыграли вничью в чемпионате Беларуси
Рис Уильямс. Фото insidethegames.biz Британские легкоатлеты подозреваются в мошенничестве с допинг-пробами
Фото из архива "Цмокi-Мiнск" проиграли "Парме" в матче Единой лиги ВТБ
Фото ФК "Урал" Футболисты "Урала" обыграли "Арсенал" в чемпионате России
Футболисты минского "Динамо" победили "Слуцк" в чемпионате Беларуси
Главное
Фото из архива Лукашенко и Путин в День единения провели крайне насыщенный телефонный разговор
Первый энергоблок БелАЭС выработал 1,8 млрд кВт.ч электроэнергии
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1239 пациентов с COVID-19, выписаны 1384
На рынке новая программа кредитования жилья: подробности о ставке, сроках, взносе
Топ-новости
Картина выходных: католическая Пасха, Неделя леса и Belarus Fashion Week
Арина Соболенко поднялась на 7-е место в рейтинге WTA
Казакевич назвал костяк BYPOL, некоторые участники инициативы объявлены в розыск
Новые лесные культуры планируется высадить в этом году на площади около 35 тыс. га - Минлесхоз
Минфин проведет консультации по развитию института инвестиционных фондов в Беларуси
Горячая АКЦИЯ в Minsk World! Скидка до 100 евро за квадратный метр! Количество квартир ограничено!
ДОСЬЕ: К 80-летию со дня рождения государственного деятеля Владимира Григорьева
Временные отключения электричества проведут из-за плановых работ в Минске с 5 по 9 апреля
Белорус Геннадий Лаптев выиграл малую бронзу ЧЕ по тяжелой атлетике в рывке
БРСМ вручил интернет-премию IT Youth
Газманов: "Славянский базар" - один из лучших фестивалей в мире
Сбежавший с полигона на грузовике военнослужащий найден
Баскетболистки "Горизонта" впервые стали чемпионками EWBL
Встреча Головченко и Мишустина состоится в апреле
Снопков и Оверчук обсудили в Минске вопросы двустороннего сотрудничества
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.