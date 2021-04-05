Белорус Геннадий Лаптев выиграл малую бронзу ЧЕ по тяжелой атлетике в рывке

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/ Белорус Геннадий Лаптев выиграл малую бронзовую награду чемпионата Европы по тяжелой атлетике в рывке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусу покорился вес 132 кг. В толчке ему удалось поднять 154 кг, в сумме двоеборья Геннадий Лаптев занял четвертое место - 286 кг.

Победил в категории 61 кг болгарин Стилян Гроздев, набравший в сумме двоеборья 296 кг (136 кг + 160 кг). Серебро в двоеборье завоевал Шота Мишвелидзе - 290 кг (135 кг + 155 кг), бронза у турка Ферди Хардала - 287 кг (130 кг + 157 кг).

В категории 55 кг у мужчин белорусы не выступали, а тройку сильнейших в двоеборье составили ставший чемпионом болгарин Ангел Русев - 258 кг (111 кг + 147 кг), выигравший серебро румын Валентин Янку - 248 кг (108 кг + 140 кг) и украинец Дмитрий Вороновский - 247 кг (110 кг + 137 кг).

В стартах женщин разыграны три комплекта наград. В категории 45 кг золото и серебро разделили болгарки Надежда Нгуен - 155 кг (72 кг + 83 кг) и Ивана Петрова - 152 кг (67 кг + 85 кг). Замкнула тройку сильнейших турчанка Мелисса Гюнеш - 151 кг (68 кг + 83 кг).

В весе 49 кг золото и бронзу выиграли румынки Моника Ченгери - 189 кг (86 кг + 103 кг) и Михаэла Камбей - 180 кг (80 кг + 100 кг). Серебро у россиянки Кристины Соболь - 181 кг (85 кг + 96 кг).

В категории 55 кг по сумме двоеборья не было равных украинке Камиле Конотоп - 208 кг (95 кг + 113 кг).Серебро выиграла россиянка Светлана Ершова - 200 кг (88 кг +112 кг). Бронзовая награда на счету бельгийки Нины Стеркс (Бельгия) - 197 кг (88 кг + 109 кг).

Сегодня в борьбу за награды вступает белорус Дмитрий Иванов (67 кг). В женской части соревнований белоруски начнут выступления с 7 апреля. На помост выйдут Любовь Демидовец и Алина Щепанова, выступающие в категории 71 кг.

Изначально чемпионат Европы по тяжелой атлетике планировали провести в апреле 2020 года, но из-за вспышки коронавирусной инфекции старты переносились трижды.

Это последний крупный турнир среди европейских тяжелоатлетов перед выступлениями на летних Олимпийских играх в Токио.-0-