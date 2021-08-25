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25 августа 2021, 23:27

Белорус Илья Ивашко вышел в четвертьфинал теннисного турнира в США

Фото из архива
Фото из архива
25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (63-й номер мирового рейтинга) вышел в четвертьфинал турнира в американском городе Уинстон-Сейлем с призовым фондом $717,9 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 1/8 финала белорус не оставил шансов немецкому теннисисту Яну-Леннарду Штруффу (52) - 6:2, 6:1. Поединок длился 1 ч 2 мин. В четвертьфинале соперником Ильи Ивашко будет испанец Пабло Карреньо-Буста (12). В первом раунде белорусский теннисист был сильнее итальянца Андреаса Сеппи (88) - 6:4, 6:4, а потом одолел хорвата Марина Чилича (36) - 4:6, 7:5, 6:4.   

На женском турнире в американском Кливленде с призовым фондом $235 тыс. белорусская теннисистка Александра Саснович (99) пробилась в четвертьфинал турнира, где сыграет с румынкой Ириной Бегу (74). На старте белоруска выиграла у американской теннисистки Кристины Макхейл (119) - 6:4, 7:5, а в 1/8 финала обыграла представительницу Аргентины Надю Подорошку (37) - 6:7 (7:9), 6:4, 6:4.

Эти турниры являются последней проверкой сил перед стартом последнего в сезоне турнира серии "Большого шлема" - открытого чемпионата США, который пройдет с 30 августа по 12 сентября в Нью-Йорке.-0-
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