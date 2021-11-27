27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Илья Шиманович обновил мировой рекорд на этапе Международной лиги плавания (ISL), который проходит в Эйндховене (Нидерланды), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации плавания.

Белорус преодолел дистанцию 100 м брассом в 25-метровом бассейне за 55,28 сек. Прежний рекорд в этом виде программы также принадлежал Илье Шимановичу - 55,32 сек.

Старты в Эйндховене стали знаменательными и для белоруски Анастасии Шкурдай, которая переписала национальный рекорд на дистанции 200 м на спине. Отныне он равен 2 мин. 01,77 сек. Прежний был 2 мин. 02,43 сек.-0-