Белорус Илья Шиманович признан лучшим пловцом 2020 года в Европе

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Илья Шиманович удостоен звания лучшего пловца в Европе по итогам 2020 года по версии авторитетного портала swimswam.com, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главным достижением 26-летнего белорусского пловца в прошедшем году стал новый мировой рекорд на дистанции 100 м брассом на "короткой" воде с результатом 55,34 сек. Это произошло 19 декабря в Бресте во время открытого чемпионата Беларуси, когда Илья Шиманович на 0,07 сек. превзошел достижение британца Адама Пити, который до него был лидером в этой дисциплине. Также в 2020 году белорусский атлет установил два рекорда Европы в 25-метровом бассейне и обновил более десятка национальных рекордов в разных дисциплинах плавания.

В споре за звание лучшего пловца Европы 2020 года Илья Шиманович опередил Адама Пити, итальянца Грегорио Пальтриньери и россиянина Климента Колесникова.-0-