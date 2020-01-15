Илья Шиманович выиграл заплыв на 50 м на этапе FINA Champions Swim Series

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Илья Шиманович выиграл золотую медаль на дистанции 50 м брассом на первом этапе FINA Champions Swim Series, который проходит 14-15 января в китайском Шэньчжэне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорус преодолел "полтинник" за 27,28 сек. На второй позиции разместился бразильский атлет Гомес Жуниор (27,39 сек.). Третьим коснулся бортика бассейна пловец из Нидерландов Арно Камминга (27,40 сек.).
Соревнования проходят в 50-метровом бассейне и включают прямые финалы с участием четырех атлетов.
Турнир проводится среди сильнейших пловцов мира - чемпионов и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира, обладателей рекордов мира, лидеров мирового рейтинга, получивших приглашение от Международной федерации водных видов спорта (FINA).
Следующий этап FINA Champions Swim Series состоится 18-19 января в Пекине.-0-