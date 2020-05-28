Белорус Николай Сигневич помог "Ференцварошу" победить "Уйпешт" в матче чемпионата Венгрии

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский форвард Николай Сигневич помог "Ференцварошу" одержать 17-ю победу в матчах чемпионата Венгрии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В отложенном поединке 20-го тура "Ференцварош" одолел в Будапеште земляков из "Уйпешта" с минимальным перевесом - 1:0. Николай Сигневич вышел на замену в конце второго тайма.

После 25 туров "Ференцварош" упрочил свое лидерство, набрав 59 очков. У ближайшего преследователя "Фехервара" на 9 баллов меньше. Третьим, имея 45 очков, идет "Мезекевешд", в котором выступает белорусский полузащитник Александр Карницкий.

В минувший вторник футболисты "Мезекевешда" пробились в финал розыгрыша Кубка Венгрии, сыграв вничью в ответном полуфинальном матче с "Фехерваром" (2:2). В решающем поединке кубкового турнира "Мезекевешд" 3 июня встретится с будапештским "Гонведом".-0-